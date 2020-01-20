МВД Беларуси намерено развивать связи с правоохранителями Японии

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в МВД состоялась встреча министра внутренних дел Юрия Караева с послом Японии в Беларуси Хироки Токунага, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

"МВД Беларуси готово к развитию двустороннего сотрудничества с Японией по всем направлениям правоохранительной деятельности. Мы были бы очень признательны вам за содействие в вопросе установления прямых рабочих контактов с нашими коллегами, чтобы определить перспективные направления взаимодействия", - отметил Юрий Караев, обращаясь к послу. Министр попросил дипломата передать приглашение главному комиссару Национального агентства полиции Японии посетить Беларусь в любое удобное для него время.

Хироки Токунага отметил, что у них в стране о Беларуси говорят как о спокойном и безопасном государстве. Он вручил главе белорусского правоохранительного ведомства приглашение принять участие в XIV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который состоится в апреле 2020 года в Киото.-0-

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