МВД: белорусы откликнулись на призыв сообщать о подозрительных людях и предметах

2 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусы откликнулись на призыв МВД информировать правоохранителей о подозрительных людях и предметах. Об этом сегодня в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" сообщил начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян, сообщает БЕЛТА.

МВД 30 июля попросило жителей и гостей Беларуси своевременно передавать правоохранителям информацию о появлении в населенных пунктах страны и вблизи них подозрительных лиц и предметов. В министерстве отметили, что органы внутренних дел уже принимают исчерпывающие меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе при проведении общественно-политических мероприятий.

"Белорусы откликнулись на наш призыв быть более внимательными и информировать правоохранительные органы о появлении в населенных пунктах и вблизи них подозрительных лиц и предметов. В органы внутренних дел начали активно поступать подобного рода сообщения, что позволяет нам своевременно пресекать совершение противоправных действий и обеспечивать безопасность граждан нашей страны", - сказал представитель МВД.

Дмитрий Курьян поблагодарил всех неравнодушных людей, которые проявляют бдительность и своевременно информируют правоохранительные органы о появлении незнакомцев или обнаружении подозрительных предметов. Он попросил и в дальнейшем сообщать о всех подобных фактах. "Они будут незамедлительно проверены сотрудниками милиции. В случае необходимости с нашей стороны последует адекватное реагирование на них. Общими усилиями мы еще более эффективно обеспечим безопасность и правопорядок в нашей стране", - подчеркнул он.

Как сообщалось, боевики из частной военной компании Вагнера были задержаны под Минском 29 июля. Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного по ст.13 и ч.2 ст.293 УК (приготовление к массовым беспорядкам). Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации. Они были задержаны, а уже 31 июля с санкции прокурора заключены под стражу.

Председатель СК Иван Носкевич 1 августа рассказал, что группа из 33 россиян въехала в Беларусь вечером 24 июля, якобы намереваясь улететь из Минска рейсом в Стамбул. Располагая достаточным ресурсом времени для регистрации на рейс и, соответственно, на вылет из страны, вся группа проследовала мимо аэропорта и заселилась в гостиницу IBB в Минске.

Пробыв сутки в гостинице IBB и не улетев в Стамбул, как заявляют подозреваемые (не улетев ни 25, ни 26, ни 27 июля, хотя имелась такая возможность), вся группа переехала, уведомив администрацию гостиницы IBB, что якобы едут в аэропорт для вылета из страны. Тем не менее они заселились в санаторий "Белорусочка".

Уже во время проживания группы в санатории была получена и проверена оперативными службами информация о нахождении там соответствующих лиц. По совокупности полученной информации о достаточно подозрительном поведении этих людей было принято решение о задержании, а впоследствии и возбуждении уголовного дела.

При изучении переписки в созданном этой группой чате выяснилось, что от старшего группы была дана команда уничтожить находившиеся на руках распечатанные электронные билеты на якобы вылет из Минска 25 июля.

Со всеми задержанными проводятся следственные действия, они допрошены в присутствии адвокатов. Мужчины дают самые противоречивые показания. "В частности о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей. Остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита - иные страны, не только Турцию, - отмечал глава СК. - Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть собор Святой Софии (ныне - Большая мечеть Айя-София. - Прим. БЕЛТА)".

Глава СК также ответил на вопрос, нужны ли в сложившейся ситуации какие-то дополнительные меры, кроме уже принятых: "Очевидно, с учетом того, что возможно появление в стране и иных лиц, о которых сами задержанные пишут в своих чатах (до 200 человек), правоохранителями принимаются все возможные меры. В дежурные части органов внутренних дел уже поступает различная информация: где-то кого-то заметили, какие-то, возможно, подозрительные люди. Она аккумулируется, анализируется. Пока никто дополнительно не задерживался".-0-