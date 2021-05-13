МВД: киберпреступники могут представляться милиционерами или госслужащими

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонные мошенники похищают средства со счетов, представляясь милиционерами или госслужащими, сообщили БЕЛТА в МВД.

"В Беларуси по-прежнему острой остается проблема хищений денежных средств со счетов белорусов мошенниками, под видом лжебанкиров звонящих на телефоны белорусов и выведывающих конфиденциальную информацию. С начала года рост такого вида киберпреступлений составил свыше 220% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), - отметили в МВД. - Киберпреступники регулярно видоизменяют свои преступные схемы. На днях в Беларуси зафиксирована обновленная схема вишинга, жертвами которой уже стали двое жителей Гомеля и Могилева. В обоих случаях мошенники для введения жертв в заблуждение действовали от имени якобы сотрудников правоохранительных органов".

Так, на днях жителю Могилева поступил звонок от неизвестного, который представился руководителем одного из подразделений УВД Могилевского облисполкома. Он сообщил, что банковский счет мужчины скомпрометирован, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению подозреваемого. Для успешной операции, мол, от владельца необходимо получить определенную информацию о счете и совершить ряд действий для обеспечения его безопасности. Мужчина, не проверив достоверность озвученной незнакомцем информации, снял с депозитного счета $3 тыс. и перевел их злоумышленнику.

Похожий случай произошел 12 мая в Гомеле. Неизвестный позвонил местной жительнице по Viber, представился сотрудником банка и сообщил, что ее банковский счет находится под угрозой. Кроме того, он заявил, что расследованием якобы занимается один из руководителей УВД Минской области. В процессе диалога женщина беспрекословно выполняла требования мошенника: устанавливала на своем телефоне программу AnyDesk, с помощью которой мошенник отслеживал и контролировал все ее действия; выведал конфиденциальную информацию к банковскому счету; вынудил оформить и переоформить кредит. Таким образом, в результате мошеннических действий женщина лишилась около Br15 тыс.

МВД предупреждает: вишинг-атаки совершаются методом социального инжиниринга. "Нападающий создает критическую ситуацию, позволяющую эксплуатировать человеческие чувства, и убеждает жертву раскрыть ценную информацию. Мошенники используют фактор неожиданности и создают для жертвы максимально неудобные условия при нехватке времени на анализ происходящего. Обычно их интересует номер банковской платежной карты, логин и пароль от кабинета пользователя, коды из СМС-сообщения", - рассказали в ведомстве.

Чтобы не стать жертвой преступника, нужно строго следовать основным правилам цифровой безопасности. Важно помнить, что по телефону собеседник может представляться кем угодно. Поэтому нельзя сообщать незнакомым людям конфиденциальные данные, кем бы они ни представлялись, как бы убедительно ни звучали их просьбы. Сотрудники банков или госучреждений никогда не будут спрашивать данные, к которым у них и без того есть доступ.

Не стоит также устанавливать на мобильный телефон какие-либо программы по просьбе неизвестных людей и не предоставлять им доступ к ранее установленным.

Кроме того, необходимо обезопасить свой основной банковский счет. "Для совершения онлайн-платежей откройте в том же банке другой счет, который сможете пополнять при необходимости. И если даже этот счет будет скомпрометирован, ваш основной останется в безопасности", - пояснили в МВД.-0-