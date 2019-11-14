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14 ноября 2019, 11:40

МВД: нарушений общественного порядка на участках с начала досрочного голосования не зафиксировано

Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
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Явка избирателей за два дня досрочного голосования составила 11,51%

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала досрочного голосования на избирательных участках не зафиксированы нарушения общественного порядка. Об этом в размещенном на сайте МВД видеокомментарии рассказал начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян, сообщает БЕЛТА.

"В республике продолжается избирательная кампания. Задачи сотрудников милиции в период досрочного голосования - обеспечить правопорядок на избирательных участках, оказывать незамедлительное содействие должностным лицам избирательных комиссий в осуществлении ими своих полномочий, а также осуществлять охрану помещений избирательных участков в перерывах и по окончании работы комиссий. С начала досрочного голосования каких-либо происшествий, связанных с нарушением общественного порядка как на избирательных участках, так и на прилегающей территории, не зафиксировано", - сказал Дмитрий Курьян.

С 11 по 18 ноября по решению министра внутренних дел личный состав органов внутренних дел и внутренних войск переведен на усиленный вариант несения службы. Организована работа оперативных штабов как в МВД, так и во всех территориальных органах внутренних дел. Милиция приняла участие в обследовании всех избирательных участков. Проверялась их техническая укрепленность, соответствие мерам общественной безопасности. Особое внимание уделено подготовке помещений для голосования в местах лишения свободы.

В день выборов, 17 ноября, в режим повышенной готовности перейдут и подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям. На всех избирательных участках будет дежурить инженерно-инспекторский состав. С точки зрения пожарной безопасности все участки находятся в порядке.

Как сообщалось, досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва стартовало 12 ноября и продлится по 16 ноября включительно. Избирательные участки работают с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В день выборов, 17 ноября, отдать свой голос можно будет с 8.00 до 20.00.

Всего в списки избирателей включены почти 6,9 млн человек. За два дня досрочного голосования явка избирателей составила 11,51%.-0-

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