МВД о несанкционированных акциях: противоправные действия будут пресекаться

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел прокомментировало призывы к несанкционированным акциям и заявило, что противоправные действия будут пресекаться, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

"МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций. Сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий. Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством", - проинформировали в МВД.

В милиции просят белорусов "проявить разум и мудрость". "Не поддавайтесь на провокации, соблюдайте национальное законодательство", - говорится в сообщении МВД.-0-