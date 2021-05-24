МВД опровергло информацию о нахождении Романа Протасевича в больнице

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В интернете распространяется информация от лица матери Романа Протасевича о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска - эти сведения не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время арестованный под стражей содержится в следственном изоляторе №1 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области.

"Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", - добавила Ольга Чемоданова.-0-