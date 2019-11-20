МВД отмечает увеличение случаев развратных действий в отношении подростков

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МВД отмечают увеличение количества случаев развратных действий в интернете, когда жертвами становятся дети и подростки. В 2019 году возбуждено уже более двух десятков таких уголовных дел - в два раза больше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщили БЕЛТА в МВД.

Злоумышленники действуют по схожей схеме. "Представляясь сверстниками или чуть постарше, знакомятся в соцсетях с детьми и подростками, завязывают дружескую переписку. Через некоторое время предлагают обменяться сначала обычными фото, а затем уже интимными: ради шутки, развлечения, порой берут "на слабо". Если потом ребенок отказывается заниматься этим на систематической основе, новый "друг" угрожает рассылкой уже полученного компромата близкому окружению", - рассказали в МВД.

Подобные случаи регистрируются в разных регионах страны, чаще - в столице. "Жертвами становятся мальчики и девочки 14-16 лет, иногда младше. Недавно 11-летняя жительница одного из областных центров отказалась продолжать высылать свои фотографии такому виртуальному "другу". После этого компрометирующее ее фото было выставлено на обозрение одноклассников", - привел печальный пример заместитель начальника отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики МВД Олег Максимов.

МВД рекомендует родителям очень внимательно относиться к тому, чем занимаются их дети в интернете. "Нужно объяснить ребенку, что собеседник в сети может оказаться совсем не тем, за кого себя выдает. Поэтому ни в коем случае нельзя никому передавать свои личные данные, а уж тем более компрометирующие фотографии", - предупреждают в ведомстве.

В помощь детям, родителям и педагогам недавно открыта вторая ветвь сайта pomogut.by - kids.pomogut.by. Здесь доступным языком рассказывается об опасностях, подстерегающих детей в виртуальном пространстве. Основная цель этого информационно-просветительского ресурса - предотвращение сексуального насилия в интернете, профилактика наркомании среди детей и подростков.-0-