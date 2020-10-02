МВД: оценка международного сообщества ситуации в Беларуси основана на недостоверной информации

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оценка международного сообщества ситуации в Беларуси основана на недостоверной информации. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Та негативная оценка, которая дается международным сообществом ситуации в Беларуси, основана на недостоверной информации. К сожалению, не называются конкретные факты насилия, конкретные факты пыток, изнасилований и так далее. Все как-то общо", - отметил Геннадий Казакевич.

Как сообщалось, в Министерстве внутренних дел 2 октября состоялась встреча руководства ведомства и представителей других государственных органов с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий. Как рассказал Геннадий Казакевич, представителю ООН была предоставлена информация, опровергающая фейковые новости о пытках и изнасилованиях со стороны правоохранителей. "Сначала у нас были изнасилования женщин - они не подтвердились. Потом были изнасилования мужчин - они тоже не подтвердились. Мы пошагово, исследуя обстоятельства каждого подобного заявления, приходим к понимаю того, что этого не было", - подчеркнул первый замминистра.

По его словам, есть несколько тысяч обращений граждан, и каждое будет надлежащим образом проверено Следственным комитетом под надзором Генеральной прокуратуры. "Те обстоятельства, которые проверены, говорят о том, что ни один факт изнасилований не подтвержден", - обратил внимание Геннадий Казакевич.-0-