МВД призывает граждан соблюдать меры безопасности при посещении лесов

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД призывает граждан соблюдать меры безопасности и быть внимательными и осторожными при походе в лес за грибами и ягодами, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"С наступлением благоприятных погодных условий, способствующих росту грибов и ягод, резко возросло количество любителей поохотиться за дарами леса. К сожалению, люди, идущие в лес, по-прежнему пренебрегают мерами безопасности, что порой приводит к непоправимым последствиям", - отметили в УВД.

Правоохранители обращают особое внимание любителей сбора грибов и ягод на соблюдение мер безопасности при нахождении в лесу.

Уходя в лес, человек должен сообщить своим родным, куда собирается идти. По возможности нужно брать с собой попутчика, одеваться в яркую одежду. Обязательно следует взять с собой питьевую воду, минимальный запас продуктов, средства связи, спички, нож, а также кусок яркой материи либо полиэтиленовый пакет, чтобы можно было оставлять за собой следы. В лесу нужно запоминать номера квартальных столбиков, особенности леса (сваленное молнией дерево, лежащий валун).

"Если вы все же заблудились, не паникуйте, обозначьте для себя план действий и строго ему следуйте. При наличии мобильного телефона сразу сообщите о случившемся по телефонам 102 или 101 (112), после чего экономьте заряд батареи, не ведите бесполезных разговоров. В кратчайшее время с вами свяжутся сотрудники оперативно-поисковой группы, которые расскажут, что делать дальше, - пояснили в ведомстве. - При отсутствии мобильного телефона определите одно направление, в котором собираетесь идти. Для этого ориентируйтесь либо по солнцу, либо при его отсутствии по мху на деревьях - он всегда расположен с северной стороны. Когда двигаетесь по лесу, оставляйте за собой следы (привязывайте кусочки материи к ветвям деревьев, обламывайте ветви). Прислушивайтесь: возможно, недалеко проходит железнодорожное полотно либо автодорога. Ночью разведите костер, постарайтесь найти укрытие. Когда уходите от кострища, не забудьте проверить, полностью ли оно погасло".

Лиц, чьи родные не возвратились из леса и не выходят на связь, призывают незамедлительно сообщать об этом в территориальный отдел милиции по телефону 102 или в отдел по чрезвычайным ситуациям - 101 (112).-0-