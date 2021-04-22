МВД: продолжаются атаки сваттеров, в большинстве случаев "минерами" оказываются дети

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжаются атаки сваттеров, в подавляющем большинстве случаев "минерами" оказываются дети. Информацию об этом опубликовала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В марте письма с сообщениями о ложном минировании были направлены в 72 школы, за неполный апрель зафиксировано более 80 таких посланий. Веерная рассылка - почерк так называемых сваттеров - геймеров, которые развлекаются тем, что направляют экстренные службы по лжевызовам. Делают это с аккаунтов соперников по сетевой игре. Правоохранительные органы Беларуси с зарубежными коллегами продолжают распутывать геймерские киберсхемы", - рассказали в МВД.

На днях оперативники по борьбе с киберпреступностью побеседовали с несовершеннолетним жителем одного из областных центров. "Мальчик состоит в группах, где игроки из Беларуси и сопредельных государств обсуждают сваттинг. От имени подростка иностранные геймеры "заминировали" белорусские школы и пригрозили заявить в МВД о нахождении заложников в доме школьника. Причастен ли сам подросток к этому, сейчас выясняется", - отметили правоохранители.

"Уважаемые родители, обеспечьте контроль над пребыванием вашего ребенка за компьютером. Все, кого уличат в сваттинге, будут отвечать по ст.340 Уголовного кодекса, ответственность за которую наступает с 14 лет. Если сваттер не достиг этого возраста, ущерб возместят его родители", - добавили в МВД.-0-