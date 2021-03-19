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19 марта 2021, 10:38

МВД прокомментировало новшества указа о биометрических документах

Фото из архива
Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел прокомментировало новшества указа № 107 "О биометрических документах", сообщает БЕЛТА.

Введение биометрических документов, удостоверяющих личность (идентификационной карты) и биометрических документов для выезда за пределы страны и въезда в Беларусь (в виде паспортной книжки) предусматривается с 1 сентября этого года. Указом также вносятся изменения в указы Президента в части развития электронных сервисов для использования гражданами биометрических документов и устанавливаются ставки государственной пошлины за их выдачу или обмен.

Идентификационная карта (ID-карта) представляет собой пластиковую смарт-карту с интегральной микросхемой, где содержится информация о владельце карты в текстовом, машиносчитываемом и электронном видах и биометрические данные владельца (фотография и отпечатки пальцев), и является полноценным документом, удостоверяющим личность, с возможностью совершения юридически значимых действий за счет использования личной электронной цифровой подписи.

Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая данные владельца - фамилию, имя, дату рождения и его биометрические данные (фотографию и отпечатки пальцев, используемые для идентификации).

Указом вносятся коррективы в указ от 3 июня 2008 г. № 294 "О документировании населения Республики Беларусь". Он дополняется положениями о биометрических документах, удостоверяющих личность, и биометрических документах для выезда из и (или) въезда в Беларусь.

Как рассказали в Департаменте по гражданству и миграции МВД, введение в действие модернизированных биометрических документов с высокой степенью защиты от подделки позволит создать в стране современную систему идентификации личности и обеспечить юридически значимое электронное взаимодействие между населением и государством посредством использования идентификационной карты.

Кроме того, это позволит упростить и сократить сроки выполнения административных процедур, связанных с выдачей и обменом биометрических документов с 30 до 15 рабочих дней в общем порядке, с 15 до 10 - в ускоренном и с 7 до 5 - в срочном порядке.

Действующий в настоящее время паспорт гражданина Беларуси останется документом, удостоверяющим личность и служащим одновременно документом для выезда и (или) въезда в Беларусь, с возможностью его получения и последующего обмена после даты введения биометрических документов по желанию заявителя.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, замена документов, удостоверяющих личность, и документов для выезда из страны и (или) въезда в Беларусь на биометрические будет проходить постепенно. До окончания срока своего действия они останутся равнозначны в использовании с биометрическими документами.

При определении ставки госпошлины использован дифференцированный подход. Так, для социально уязвимых категорий граждан (пенсионеры, инвалиды I и II группы) выдача ID-карты составит одну базовую величину, биометрического паспорта - полторы базовые величины, что является себестоимостью изготовления данных документов. Для иных граждан госпошлина составит полторы и две базовых величин за получение ID-карты и биометрического паспорта соответственно.

Помимо этого указ "О биометрических документах" вносит изменения и дополнения в указ от 7 сентября 2007 г. № 413 "О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания" и в положение о регистрации граждан, утвержденное этим указом.

Так, например, основываясь на правоприменительной практике, закреплена возможность регистрации несовершеннолетних граждан по месту жительства или месту пребывания законных представителей (одного из них) в общежитиях и жилых помещениях социального пользования.

Также внесены изменения в перечень административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденный указом от 26 апреля 2010 г. № 200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан" в части документирования населения. Во избежание ситуации множественности внесения изменений в один и тот же законодательный акт указом определяется, что архивные справки, копии и выписки выдаются нотариальными архивами по месту хранения документов, а перечень административных процедур дополняется пунктом 18.27.

В ДГиМ МВД отметили, что введение высокозащищенных биометрических документов способствует укреплению национальной безопасности страны, повышению престижа его владельца и улучшению имиджа Беларуси на международной арене. -0-

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