21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД рассказало о проверке обращений об исчезновении граждан. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"С 9 августа в органы внутренних дел по всей стране поступили сотни обращений и заявлений граждан о безвестном исчезновении их родственников и знакомых. Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняя милицию в непредставлении информации о задержанных. Сотрудники подразделений уголовного розыска страны круглосуточно работают с подобными обращениями и заявлениями. Почти все из них в данный момент, 21 августа, обработаны, осталось несколько десятков. Но заявления продолжают поступать, пусть и не так активно", - рассказали в МВД.

В результате проведенной работы оказалось, что некоторые граждане отбывают наказание в виде административного ареста за противоправные действия. Сотрудники уголовного розыска проверяют информацию о нахождении их в местах изоляции и сообщают об этом заявителям. Значительная часть заявленных граждан уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив. Часть людей, ведущих асоциальный образ жизни, пропадали регулярно и раньше, впоследствии находились в притонах или изоляторах. Данные о таких гражданах в числе других сейчас размещены на интернет-ресурсах как пропавшие во время беспорядков, несмотря на то, что заявления об их розыске были поданы до 9 августа. Большинство граждан из проверенных задерживались правоохранителями, но на момент проверки были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе.

"На интернет-ресурсе "TUT.BY" размещен список пропавших, в котором на 9 утра 21 августа насчитывалось 9 человек. Из них: 2 человека не идентифицированы, 2 разысканы ранее, но информация с сайта не удалена, 1 официально объявлен в розыск как пропавший без вести, по 2 поданы заявления в ОВД о розыске, проводится проверка, 1 разыскивается по линии других служб МВД, 1 добавлен на сайт 21 августа, проводится проверка, - добавили в МВД. - Обращаемся к гражданам - не поддавайтесь панике и не плодите слухи. Для уточнения информации о нахождении ваших близких в местах содержания задержанных рекомендуем обращаться по номеру 102. Если таких сведений в службе 102 нет, сообщите об исчезновении человека оператору службы 102 или в ближайший орган внутренних дел".-0-