16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД установило форму личного поручительства к ходатайству о помиловании осужденного. Соответствующее постановление №104 от 8 апреля 2021 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Родственники осужденного либо хорошо знающие его люди берут на себя обязательство о том, что человек, в отношении которого они поручаются, находясь на свободе, не совершит новое умышленное преступление в течение неотбытой части наказания.

При этом человек, поручившийся за осужденного, письменно оповещается, что в случае совершения осужденным нового преступления в течение неотбытой части наказания после вступления в силу обвинительного приговора на него может быть наложено судом денежное взыскание в размере от 30 до 500 БВ.

26 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №122, которым внесены изменения в указ №250 от 3 декабря 1994 года, регулирующий порядок помилования осужденных и освобождения от уголовной ответственности лиц, способствующих раскрытию преступлений и устранению их последствий. Существенным изменением является то, что к ходатайству о помиловании могут быть приложены личные поручительства по форме, определенной МВД. Поручителями могут быть дееспособные родители или лица, их заменяющие, иные совершеннолетние родственники и близкие лица осужденного, с места его работы, учебы или жительства. Число поручителей не ограничивается.-0-