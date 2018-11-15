МВД: выявляются факты завоза в Беларусь оборудования для кустарного изготовления наркотиков

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выявлены неединичные факты завоза в Беларусь оборудования для кустарного изготовления наркотиков, сообщил журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наркорынок адаптируется и под наши усилия, и под те меры, которые в государстве выработаны. Мы стали констатировать такие достаточно тревожные факты, когда в страну завозится специальное оборудование для домашнего кустарного изготовления наркотиков. Оно примитивно по своему технологичному процессу, вместе с тем дает определенный эффект при изготовлении наркотика. Факты задержания такого оборудования сегодня в стране не единичны", - сказал Игорь Шуневич.

Оборудование предназначено для производства ряда синтетических наркотиков. Сейчас устанавливаются обстоятельства его поступления на территорию страны.

Что касается наркотрафика, вектор практически не изменился, отметил министр. Основная доля наркотиков, в том числе реэкспортного гашиша, приходит в страну из России. "Мы эти пути поступления в страну знаем, задержаний на границе по таким каналам стало значительно больше. Только за этот год изъято около тонны наркотических веществ", - добавил Игорь Шуневич.

По его словам, в последние несколько лет ряд госорганов, конструктивное гражданское общество прилагали максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию с наркопотреблением. В результате количество наркопреступлений и лиц, их совершивших, значительно уменьшилось. Меньше стало и преступлений со стороны несовершеннолетних, снизилась рецидивная преступность. Вместе с тем значительно выросло количество лиц, совершивших эти преступления в группе, в том числе организованной.

Тема наркоугрозы в стране остается актуальной, добавил руководитель министерства. Вместе с тем ситуация достаточно стабильна и контролируема. "МВД на комплексной основе оценивает все вызовы, риски и угрозы, связанные с наркоситуацией в стране. И сегодня мы можем констатировать, что изменение уголовного законодательства, по нашему мнению, не требуется, - сказал министр. - Сегодня нужно вести речь о совершенствовании оперативно-разыскной деятельности МВД, вопросов реабилитации, в том числе медицинской, ресоциализации и профилактики. Об этом пойдет речь на совещании".

Игорь Шуневич

В Минске сегодня проходит четвертое межведомственное координационное совещание по вопросам совершенствования взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании.-0-

Фото Оксаны Манчук