Мы должны помнить тех, кто рисковал жизнью за Победу - Головченко

7 мая, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Мы должны помнить тех, кто рисковал своей жизнью за Победу, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко. Сегодня он с руководителями организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, принял участие в акции "Беларусь помнит. Помним каждого" и возложил цветы к братской могиле на улице Толбухина в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны помнить тех, кто рисковал своей жизнью за Победу. Они дали нам возможность жить, творить и строить мирную жизнь. Возложение цветов - самое меньшее, чем мы можем выразить дань уважения и памяти тем, кто погиб за свободу и независимость нашей страны, - сказал Роман Головченко. - Чтобы эта память не исчезла, важно проводить патриотические мероприятия. Благодаря им молодежь сможет перенять уроки истории и научиться у предыдущих поколений тому, как нужно любить и защищать свою Родину".

В военном параде 9 мая в составе сводной парадной колонны будет участвовать техника Госкомвоенпрома. "Все присутствующие смогут увидеть, что наша армия сильна не только тем оружием, которое досталось нам от Советского Союза. Сейчас мы достойно представляем нашу оборонную промышленность и поставляем самые современные надежные образцы техники в белорусскую армию", - добавил Роман Головченко.

В братской могиле на улице Толбухина погребены останки советских военнопленных, казненных партизан и подпольщиков, мирных жителей, уничтоженных в результате карательных акций. Подзахоронения в эту могилу проводились и в послевоенное время при обнаружении многочисленных неучтенных захоронений жертв войны. Из 10 тыс. погребенных известны имена только 245 человек. Рядом - братская могила четырех танкистов, погибших в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.-0-

Фото Госкомвоенпрома