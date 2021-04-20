Мы должны строить работу так, чтобы люди находили в нас поддержку - Богдан

20 апреля, Быхов /Корр. БЕЛТА/ Мы должны строить свою работу так, чтобы люди находили в нас поддержку. Такое мнение высказала первый заместитель министра здравоохранения, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан во время встречи с активом БСЖ Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошлый год был достаточно тяжелым для нас. Такая маленькая Беларусь, которая выбрала свой путь и следует ему уже более четверти века, подвергается атакам сильных мира сего. Наверное, потому, что мы всегда выбирали свой путь, никогда не прислушивались к чужим советам, потому, что не продали свои предприятия, не разделили нашу страну на части, что мы трудолюбивые, - отметила Елена Богдан. - Даже в период ковидной инфекции пошли своим путем, не остановили производства, позволили детям окончить школы, позволили выпускникам окончить учебу и приступить к своей работе".

Как отметила Елена Богдан, важно, чтобы наша страна продолжала придерживаться социального курса. "Каждый ведь примеряет политику государства прежде всего на себя. Она направлена в первую очередь на человека, он действительно в нашей стране является высшей ценностью. Белорусский союз женщин также проводил диалоговые площадки. Горжусь тем, что 135 человек были избраны от БСЖ делегатами VI Всебелорусского народного собрания. И наша сегодня задача - оставаться такой же сильной, значимой и важной общественной организацией".

Во время встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития Белорусского союза женщин и страны в целом. Поднималась и проблема конституционной реформы. "Одно из важнейших направлений работы нашего общественного объединения - более серьезное взаимодействие с молодежью. Мы делаем с вами огромное количество важных и нужных дел. Мы должны объединить еще большее количество женщин в стремлении сделать нашу жизнь чуть лучше и добрее. Мы, женщины, - олицетворение мира, добра и любви. И в наших с вами силах дойти до каждой женщины в каждом трудовом коллективе. Мы с вами смогли раскрыть свои творческие и лидерские качества и должны помочь сделать это тем, кто рядом. И для этого есть все необходимые резервы, - отметила Елена Богдан. - У нас с вами много проектов, различных акций. Мы должны выстроить работу так, чтобы люди понимали, что к нам можно обратиться по различным вопросам и найти у нас поддержку и помощь".

После встречи с Еленой Богдан актив областной организации БСЖ посетил Быховский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, многодетную семью Маханек, в которой сейчас воспитываются шестеро детей.

Как отметила председатель Могилевской областной организации БСЖ, заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко, такие выездные встречи дают возможность узнать о жизни и проблемах женщин на местах. "Такие встречи - это не только добрая традиция, которая поддерживается в нашей общественной организации. Это возможность обсудить и найти решение каких-то проблем, определить задачи на будущее, поделиться планами и идеями. Ведь современная белорусская женщина - это любящая мать, которая успешна в своей профессиональной и общественной деятельности. Женщина всегда у нас ассоциируется с миром и любовью. Потому для нас как представительниц женской общественной организации важно поддерживать это не только в своих семьях, но и жизни нашей страны", - поделилась Алла Галушко.-0-