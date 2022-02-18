Мы гуманное государство. Чуприс об институте помилования

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - гуманное государство, заявила заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Мы говорим о Конституции и тут же говорим о единстве народа. И Президент принимает важнейшие решения, касающиеся помилования граждан", - сказала Ольга Чуприс.

По ее словам, граждане при встречах задают в том числе вопросы, касающиеся института помилования. "Проиллюстрирую на статистических примерах. Если говорить о помиловании граждан в 2021 году в сравнении с цифрами предыдущих лет, то очень интересная складывается ситуация. Например, в 2021 году было помиловано в 10 раз больше, чем 2017-м. В 4,3 раза больше, чем в 2018-м. В 7,5 раза больше, чем в 2019 году, и в 2,5 раза больше, чем в 2020-м. Но в 2020-м тоже по сравнению с предыдущими годами было больше помиловано", - отметила замглавы Администрации Президента.

Ольга Чуприс задалась вопросом: о чем это говорит? "Это как раз свидетельствует о том, что мы гуманное государство. Президент обладает таким исключительным правом на помилование, и он активно им пользовался в Год народного единства. Он показывает гражданам: у вас есть это право - обращайтесь. И мы будем рассматривать такие ходатайства. Будем принимать решения в том случае, если они соответствуют требованиям. Ведь это тоже особый институт, где прописаны определенные требования, - подчеркнула она. - Граждане говорят: нам нужна эта Конституция, и мы готовы за нее проголосовать. Нам нужно спокойствие, мир, согласие в обществе. И как хорошо, что в Конституции есть вот такая преамбула, которую мы дополняем всеми правилами, которые дороги и близки каждому из нас".-0-