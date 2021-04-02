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02 апреля 2021, 23:39

"Мы стали свидетелями огромного фарса" - Эйсмонт прокомментировал недопуск Беларуси на "Евровидение"

Иван Эйсмонт. Скриншот видео "Беларусь 1"
Иван Эйсмонт. Скриншот видео "Беларусь 1"

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт назвал фарсом решение Европейского вещательного союза не допускать Беларусь к участию в конкурсе "Евровидение" в 2021 году. Такое заявление он сделал в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"У нас была удивительная история переписок и контактов с Европейским вещательным союзом. Причем у меня такое подозрение, что они не собирались нас пускать на этот конкурс: никто из них не мог ничего объяснить. Мы просили: дайте нам какую-нибудь строчку, скажите, что заменить? Они говорили о том, что "все намного более тонко, вы же понимаете". Нашли какого-то эксперта, который связал эти песни с событиями августа прошлого года - у Бутакова (Дмитрий Бутаков, лидер группы "Галасы ЗМеста". - Прим. БЕЛТА), который писал эту песню вот такие глаза были. Устроили фарс, распиарили группу", - отметил Иван Эйсмонт.

"Такая, знаете, настоящая "свобода слова", - подчеркнул он. - Мы стали свидетелями просто огромного фарса. Они понимают, что в этих песнях не было ничего такого, из-за чего можно было дисквалифицировать".

Европейский вещательный союз аргументировал свое решение тем, что текст композиции белорусских участников имеет политический подтекст, а конкурс находится вне политики. Участники "Клуба редакторов" напомнили о Джамале, которая в 2016 году не просто выступила на "Евровидении" с песней о проблемах крымских татар, но и одержала победу в конкурсе. Также гости программы вспомнили композицию Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, с которой та заняла второе место в 2007 году. Текст в песне созвучен со словами "Russia goodbye".

В "Клубе редакторов" обратили внимание, что о ситуации также высказался глава российского МИД Сергей Лавров. Он осудил решение организаторов "Евровидения" не допустить Беларусь к участию в конкурсе, назвав их действия отвратительными.

"Говоря о революциях, включая культурную, очень показателен конкурс "Евровидение". То, что они сейчас вытворяют с белорусами, - это отвратительно. То есть это цензура чистейшей воды: "Поскольку мы - непонятно какие, какие-то анонимные люди - в этой песне усматриваем какие-то намеки, мы вас не пускаем, давайте другую". Дают другую песню, и то же самое. Ну что это за искусство, что это за культура, что это за демократия?" - сказал министр в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, подобное решение организаторов "Евровидения" является ярчайшим примером того, что из себя сейчас представляет европейская культура.

Как сообщалось, 11 марта Европейский вещательный союз (ЕВС) не принял композицию от Беларуси из-за политического подтекста и попросил ее заменить, в противном случае группе грозило снятие с конкурса. 26 марта организаторы "Евровидения" заявили, что вновь представленная от Беларуси песня также не соответствует правилам, поэтому страна не будет участвовать в конкурсе.-0-

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