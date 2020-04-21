Мы умнее этой болезни, и мы справимся - перенесшая коронавирус медик

21 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области выздоровела пациентка, которой первой в регионе поставили диагноз COVID-19. По иронии судьбы ее профессия связана с медициной - уже десять лет Ирина Зылева работает подростковым терапевтом в Кричевской центральной районной больнице. Чтобы победить болезнь, ей пришлось выключить в себе доктора, довериться коллегам и стать прилежной пациенткой. Об этом Ирина рассказала корреспонденту БЕЛТА.

"Так вышло, что в нашем регионе я была первым человеком, кто заразился COVID-19, - вспоминает медик. - Я почувствовала, что заболеваю, на курсах переподготовки кадров в Витебске. Мысли, что это был именно "тот вирус", сразу не было. Первые симптомы, которые появились, походили на обычный грипп: высокая температура, ломота в теле, боль в глазах. Единственное, чем мое состояние отличалось от обычного гриппа, - не болело горло и не было насморка. Что касается специфических симптомов, их тоже не наблюдалось".

По приезду домой у Ирины обнаружили двухстороннюю пневмонию - началась история болезни продолжительностью 18 дней. Первую неделю женщина пролежала в Кричевской ЦРБ, а после положительного результата теста на коронавирус ее перевели в Могилевскую инфекционную больницу. Несмотря на то, что для могилевских врачей это был первый опыт лечения пациента с COVID-19, тревоги не было. Куда сильнее оказался страх заразить своих родных и близких.

"Как медик я в первую очередь с холодной головой и без всяких эмоций постаралась максимально защитить окружающих, - отмечает Ирина. - Будучи еще в Витебске, надела маску и перчатки, постоянно мыла руки и дезинфицировала вещи. Все дни дома и в больнице тоже носила средства индивидуальной защиты. Наверное, это послужило большим плюсом, потому что все мои контакты, в том числе муж, оказались отрицательными. Мазки, которые были сделаны супругу, не подтвердили наличие вируса в организме. Так и получается, себя защитить не смогла, зато уберегла других".

Впечатления о методах и тактике лечения, внимании и обходительности персонала у Ирины остались очень хорошие. Не пугала даже защитная экипировка окружающих, которая, по признанию пациентки, выглядела необычно и своеобразно. "Меня никто не сторонился - наоборот, относились очень доброжелательно, - говорит собеседница. - Медработники, с которыми я столкнулась, профессионально выполняли все необходимые манипуляции, поэтому лечиться было комфортно. То, что я увидела и ощутила на себе, позволяет с уверенностью сказать: наши учреждения здравоохранения оснащены и готовы принять пациентов с COVID-19, база лечения таких больных есть".

Ирина признается, что на пути к выздоровлению сложнее всего ей было абстрагироваться от полученных в медицинском университете знаний и своего профессионального опыта. "Все-таки доктора - контингент не совсем благодарных пациентов: они слишком много знают, все время анализируют и не всегда согласны с предложенным лечением, - замечает собеседница. - Однако я с этим справилась и абсолютно доверилась всем докторам - и своим, районным, и областным. Я беспрекословно выполняла все назначения и рекомендации и вообще была обычной пациенткой. Ведь для того чтобы пойти на поправку, мало правильного настроя, нужно верить в людей, которые тебе помогают. Я верила, у меня получилось, я справилась".

Родные и близкие все время поддерживали Ирину: болезнь только укрепила их отношения. Пока женщина лежала в больнице, она много общалась со своей семьей и друзьями по телефону. Как ни странно, панику вокруг ее диагноза создавали совершенно незнакомые люди и даже писали совсем не лестные комментарии в социальных сетях. Ирина на них не обижается, ведь от болезни никто не застрахован, а чувство такта, к сожалению, присуще не всем.

Сейчас терапевт взяла двухнедельный отпуск: болезнь протекала не в легкой форме, и организму требуется время для восстановления. Тем не менее работа ее не отпускает - постоянно раздаются звонки. Теперь к Ирине чаще всего обращаются за медицинской консультацией по поводу определенных симптомов заболевания.

"Не бойтесь COVID-19 - это всего лишь вирус, который можно победить, - подчеркивает Ирина Зылева. - Мы умнее этой болезни, сильнее ее, и мы справимся. Главное - быть добрее друг к другу, поддерживать своих родных и близких в любой, даже самой сложной ситуации".-0-