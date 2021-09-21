Мысливец: белорусы не представляют настоящее и будущее без своей страны

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы не представляют настоящее и будущее без своей страны, заявил сегодня журналистам директор Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук, доцент Николай Мысливец, опираясь на данные социсследования, передает корреспондент БЕЛТА.

Институт социологии провел опрос в первом квартале текущего года. "В ходе этого опроса мы обратились к мнению более чем 2 тыс. респондентов, которые представляли абсолютно все регионы республики. Это репрезентативное исследование, и его результаты дают нам возможность составить достоверное представление о том, в чем заключается для нас ценность прошлого, как белорусы оценивают свою Родину, те или иные эпизоды нашей истории, - рассказал Николай Мысливец. - Один из вопросов: как белорусы оценивают свою страну, что есть Беларусь для каждого из нас? Более половины его участников (56%) выбрали вариант ответа, что Беларусь - это прежде всего моя Родина; 47,9% - страна, в которой я живу; 34,9% - земля, которую защищали мои деды и прадеды. Каждый четвертый (25,4%) указал: страна, которую я люблю. 12,3% - страна, культуру и язык которой я считаю родными. Дело в том, что при ответе на данный вопрос респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов. И можно сделать вывод о том, что отношение к стране абсолютно отражает понимание того, что это то, без чего мы не можем представить себя, свое настоящее и, безусловно, наше будущее".

Кроме того, респондентам предлагалось назвать главные символы национально-государственной идентичности белорусов. "Наша страна прежде всего ассоциируется с такими народными символами, как аист, зубр, василек. Так ответили 44,2% опрошенных. Очень важную роль в качестве национально-государственной идентичности выполняют и объекты культурного наследия - 44,1%. Здесь абсолютно оправдана та политика, которая проводится по восстановлению объектов прошлого, потому что именно они есть способ идентификации и самоидентификации каждого белоруса со своей страной, Родиной. Очень важную роль играет и государственная символика нашей страны, что подкрепляется в тех мнениях, которыми делились участники опроса, - 41,3%", - отметил директор института.

28,4% опрошенных считают главными символами национально-государственной идентичности белорусов памятники Великой Отечественной войны; 27,3% - белорусский язык и литературу; 24,9% - историческую символику (геральдические символы, флаги).

"Принципиально важным является вопрос о том, что значит для каждого из нас быть патриотом Беларуси. Патриотизм и это качество - быть патриотом - белорусы оценивают в таких категориях, как любить Беларусь (50,8%), готовность жить и работать только в Беларуси (31,8%), активная деятельность на благо своей страны (28,4%), любовь к белорусской культуре и языку (27,2%), уважать государственные символы (23,2%), готовность защищать Беларусь, даже рискуя собой - 20,2%. Абсолютно конструктивные и конкретные атрибуты патриотизма представлены в тех мнениях, которыми делились с нами участники исследования, - отметил Николай Мысливец. - Мы задали вопрос участникам исследования, с кем прежде всего белорусы себя идентифицируют. В первую очередь мы идентифицируем себя с нашим ближайшим окружением - родные, родственники (91,7%), друзья (84,6%) и в целом белорусы (62%). Наверное, можно говорить о том, что сформировался такой образ нации, для которой важнее всего именно родственные начала. Жители Беларуси - так ответили более половины опрошенных (56,8%)".

Еще один вопрос, предложенный респондентам: что объединяет народ Беларуси? 55,3% белорусов считают, что это желание жить в стабильности и достатке. 43,5% - желание жить в отдельной и независимой стране. 35,9% - историческое наследие. 34,5% - национальные традиции и обычаи. 32,6 - ментальность и черты характера. 25% - национальные ценности.-0-