Данные социсследований: около 94% белорусов в период COVID-19 носят маски в общественных местах

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 94% белорусов в период COVID-19 носят маски в общественных местах. Такие данные социсследований привел сегодня журналистам младший научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси Максим Кудревич, передает корреспондент БЕЛТА.

Респондентам предлагалось назвать основные меры, предпринимаемые ими в условиях распространения COVID-19. "Это результаты последнего замера, и мы видим, что для более 90% населения общеупотребительными практиками стало ношение масок в общественных местах (93,9%), а также регулярное мытье рук и использование антисептиков (91,7%). Более того, тенденцию, что эти нормы закрепляются, подтверждает еще один вопрос, который мы задали респондентам, - как они относятся к людям, пренебрегающим ношением маски в общественных местах и соблюдением социальной дистанции. В частности, 60% населения высказали резкую критику такого поведения. И как раз таки этот моральный аспект очень важен, чтобы судить о закреплении ношения маски, соблюдения социальной дистанции как новой нормы поведения, полноправной социальной практики в текущих условиях. Также в топе практик, регулярно реализуемых населением, - ограничение посещения торговых центров и общественных мест, встреч с друзьями и родственниками, пожилыми людьми, ограничение использования общественного транспорта и отмена поездок за границу", - рассказал Максим Кудревич.

Как добавил научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси Евгений Новицкий, всего институт провел 5 волн исследований, связанных с распространением COVID-19 и отношением населения к этой проблематике. "4 волны было в 2020 году, там выборка составляла от 600 респондентов. В 2021-м было проведено исследование, где было 1050 респондентов. Все исследования были проведены методом телефонного опроса. Выборки были репрезентативными. Опрашивались по ближайшей дате рождения. Опрошенные от 18 лет и старше. Опрос проводился во всех областных центрах и Минске, районных городах и сельских населенных пунктах", - констатировал он.-0-