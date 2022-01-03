Мысливец: программа патриотического воспитания соответствует интересам всего населения

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа патриотического воспитания соответствует интересам всех слоев населения, заявил директор Института социологии Национальной академии наук кандидат социологических наук доцент Николай Мысливец в пресс-центре БЕЛТА во время круглого стола "Программа патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-2025 годы".

"При разработке программы мы решали принципиально новую и сложную задачу. Программа патриотического воспитания в представленном виде есть первый концептуальный, глобальный, серьезный и сложный опыт. Для ее разработки, безусловно, были объективные предпосылки. Они, несомненно, еще в большей степени были актуализированы вследствие тех процессов, с которыми столкнулось общество на протяжении последних 1,5-2 лет. Разработка этой программы абсолютно закономерна, и, наверное, к этому следовало бы приступать гораздо раньше, - сказал Николай Мысливец. - Развитие ситуации на протяжении всех предыдущих лет привело всех нас к определенной самоуспокоенности, к пониманию, что те тренды, которые мы фиксируем, будут продолжаться и далее. Тогда как изменения в обществе, нашем окружении, во внешней среде требовали адекватного оперативного реагирования, работы на упреждение. При всем этом программа принята своевременно".

Елена Игнатович и Николай Мысливец во время круглого стола

Директор института подчеркнул: при разработке программы максимально полно учтены интересы тех субъектов, организаций и структур, которые будут обеспечивать ее реализацию и, безусловно, отражены интересы населения в целом. "Содержание программы, полагаю, дает все основания утверждать, что тот контент, который в ней заложен, соответствует интересам абсолютно всех слоев населения, общества, социальных групп. Степень консолидированности общества, понимания задач, которые предстоит решать сообща, - это все включено в содержание и структуру программы патриотического воспитания", - пояснил он.

Николай Мысливец отметил, что мониторинг выполнения программы - серьезная комплексная задача. "Что касается разработки конкретных показателей, индикаторов, которые позволят отслеживать последовательность, эффективность выполнения этой программы, - это та задача, которую еще предстоит решать. Институт социологии на протяжении всей истории своего существования проводит постоянные исследования в мониторинговом режиме, в ходе которых мы отслеживаем, как меняются ценностные ориентации людей, жизненные приоритеты, изучается отношение к прошлому и настоящему. В последнее время был проведен ряд исследований, посвященных и такой проблеме, как формирование исторической памяти белорусов, сопутствующие вопросы включаются в мониторинговые исследования. Но тем не менее принятие такой программы определяет, безусловно, и новые задачи, новые точки интереса, внимания к той работе, которую проводят социологи", - добавил он.-0-

Фото Павла Орловского