МЗП и денежные доходы населения за октябрь не индексируются - Минтруда

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за октябрь текущего года не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за октябрь этого года к сентябрю составил 100,5% и не превысил пятипроцентного порога к январю 2018 года - месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета. В связи с этим указанные виды доходов за октябрь не индексируются.

Минимальная заработная плата (установлена с 1 января этого года в размере Br305) также за октябрь индексации не подлежит.

Населению, получающему доходы на территории Республики Беларусь из других источников, потери от инфляции возмещаются по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).-0-