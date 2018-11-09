МЗП и денежные доходы населения за октябрь не индексируются - Минтруда

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за октябрь текущего года не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
Как пояснили в Минтруда, в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).
По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за октябрь этого года к сентябрю составил 100,5% и не превысил пятипроцентного порога к январю 2018 года - месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета. В связи с этим указанные виды доходов за октябрь не индексируются.
Минимальная заработная плата (установлена с 1 января этого года в размере Br305) также за октябрь индексации не подлежит.
Населению, получающему доходы на территории Республики Беларусь из других источников, потери от инфляции возмещаются по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4185 BYN
|2.415 BYN
|2.424 BYN
|USD
|2.1336 BYN
|2.132 BYN
|2.135 BYN
|RUB
|3.1868 BYN
|3.17 BYN
|3.19 BYN