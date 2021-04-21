21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аэродроме Мачулищи обновляют взлетно-посадочную полосу. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Специалисты 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка меняют аэродромные плиты. На аэродроме работает около 20 единиц техники, в том числе четыре автомобильных крана. Всего будет заменено более 750 плит, а это около 160 м взлетно-посадочной полосы", - рассказали в Минобороны.

Как отметил командир инженерно-аэродромного батальона 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка капитан Тимофей Орлов, к покрытию взлетно-посадочных полос и стоянок авиационной техники предъявляются особые требования. "От их прочности и устойчивости зависит безопасность полетов. После демонтажа старых плит сначала подготавливается основание - снимается старый грунт, засыпается и разравнивается песчано-цементная смесь. Затем с помощью автомобильных кранов укладываются новые плиты. Монтажные петли между плитами свариваются, швы засыпаются песко-цементной смесью, трамбуются и заливаются герметичной мастикой", - добавил он.

После укладки плит проходит их обязательная обкатка с помощью тяжеловесной техники. Размер аэродромной плиты ПАГ-18 - 2x6 м. Толщина - 18 см, вес - 5,4 т. Срок службы аэродромных плит - более 30 лет.-0-