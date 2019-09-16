На белорусской границе с начала года изъято в 4 раза больше наркотиков

16 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. С начала года на белорусской границе изъято 626 кг наркотических веществ, что в 4 раза больше, чем за восемь месяцев прошлого года. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, попытки перемещения через границу наркотических веществ есть. В текущем году изъято 626 кг наркотических веществ против 156 кг в прошлом году", - уточнил Юрий Сенько.

Председатель ГТК обратил особое внимание, что из 626 кг изъятых наркотиков 115 кг предназначались для российских потребителей. Таким образом, таможня выполняет функции по защите от контрабанды не только своей страны, но и партнера по Союзному государству, по ЕАЭС. "Мы здесь выступаем надежным барьером на пути незаконной контрабанды, попытки которой периодически совершаются на разных участках границы", - сказал Юрий Сенько.

Общее количество правонарушений, выявленных таможенными органами, за период с января по август увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 22,5 тыс. до 31 тыс.). Возбуждено 129 уголовных дел по фактам незаконного перемещения через границу и оборота наркотиков и психотропных веществ, что в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (62).-0-