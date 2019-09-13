На Фестивале тенниса пройдет турнир "пушечной подачи". Главный приз - ракетка от Максима Мирного

13 и 14 сентября на территории Дворца тенниса, что на проспекте Победителей, 63 проходит первый в Беларуси "Фестиваль тенниса". Самый знаменитый белорусский теннисист Максим Мирный рассказал, почему белорусам стоит заглянуть на этот праздник спорта:

"Очень приятно наблюдать, как развивается теннис в Беларуси. В столице, например, открылось более 10 школ для желающих попробовать свои силы в этом виде спорта. А еще я постоянно слежу за выступлениями наших теннисистов, вижу, каких успехов они достигают. В этом году три наши спортсменки вошли в топ-50 мирового рейтинга женского тенниса WTA. А теперь - Фестиваль тенниса, который, на мой взгляд, будет интересно посетить белорусам любого возраста".

В субботу, 14 сентября в рамках фестиваля пройдет турнир на самую пушечную подачу мяча. В мире наиболее мощный удар принадлежит Самюэлю Гроту - в 2012 году ему удалось разогнать мяч до 263 км/час. Для сравнения, поезда в метро в среднем ездят на скорости 45 км/час.

Организаторы фестиваля приглашают поучаствовать в необычном развлечении всех желающих. С помощью специального устройства, которое используют на теннисных соревнованиях мирового уровня, будут замерять силу подачи. Максим Мирный посетить праздник не сможет, но для победителя турнира спортсмен передал подарок. Участник, показавший самый мощный удар, получит приз - детскую ракетку Wilson.

Кроме этого, в программе праздника - мастер-классы от звезд белорусского тенниса, VR-теннис в субботу и семейные мини-турниры. Например, в пятницу тренировку проведет Владимир Волчков - главный тренер национальной команды Республики Беларусь и двукратный полуфиналист турниров Большого шлема. Будет на фестивале работать безалкогольный бар и фуд-корт - тут, в лучших традициях Уимблдонского турнира, подадут клубнику со сливками.

Принимать гостей в пятницу будут с 12:00 до 19:00, в субботу - с 10:00 до 20:00.

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