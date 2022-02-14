На Гожском полигоне выполнены задачи ведения оборонительных действий

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Гожском полигоне подразделения отдельного гвардейского механизированного батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в ходе розыгрыша тактического эпизода выполняли задачи ведения оборонительных действий на рубеже маневренной обороны, выхода из боя и отхода на очередной рубеж. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Войска действовали при поддержке танкового и артиллерийских подразделений, по условному противнику наносились авиационные удары силами авиации Союзного государства - штурмовиками Су-25 и Як-130, вертолетами Ми-8МТВ-5.

На втором этапе проверки сил реагирования, с 10 по 20 февраля, проходит совместное учение "Союзная решимость - 2022". Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси и Восточного военного округа Вооруженных Сил России отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

Практические действия войск проходят на полигонах Брестский, Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Численность военнослужащих и количество техники, применяемой на учениях, попадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

По информации Министерства обороны, для работы на учении аккредитовано более 150 журналистов, представляющих белорусские, российские и зарубежные средства массовой информации. Впервые для работы на учении приглашены белорусские блогеры и лидеры общественного мнения.-0-

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