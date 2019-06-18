На II Европейские игры аккредитовались более 1 тыс. журналистов

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На II Европейские игры в Минске аккредитовались более 1 тыс. журналистов: около 400 белорусских и более 600 представителей иностранных медиа. Сегодня в пресс-центре олимпийского стадиона "Динамо" состоялся брифинг по работе журналистов на играх, передает корреспондент БЕЛТА.

Консультант по организации работы медиа II Европейских игр, эксперт компании Synesis Sport Ольга Лаева отметила, что на всех 12 спортивных объектах для журналистов будет представлен единый центр сервиса: рабочие и микст-зоны, трибуны для прессы.

Все результаты соревнований будут отображаться в режиме онлайн на официальном сайте игр. Также на сайте будет работать раздел "Медиа", где представители прессы смогут узнать самые свежие новости со спортивных арен, увидеть комментарии и интервью с атлетами и тренерами.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-