На конкурсе Cubitron Challenge Cup определят лучшего шлифовальщика

Конкурс Cubitron Challenge Cup от компании “3М" пройдет 19 сентября в рамках Белорусского промышленно-инвестиционного форума.
Принять участие смогут все желающие, гости форума, а также участники 15-го конкурса сварщиков Беларуси.
Конкурс поможет определить лучшего специалиста, который быстро и качественно зачистит сварной шов, знает, как правильно защитить себя при работе с различными материалами. Мероприятие станет уникальной площадкой, на которой можно будет попробовать инновационные абразивные материалы Cubitron II в действии.
Всем участникам предоставляется необходимое оборудование, инструмент, заготовки, средства индивидуальной защиты и расходные материалы для выполнения заданий.
Конкурс проводится в несколько подходов продолжительностью 20 минут, в котором могут принять участие одновременно 8 человек. Работа происходит в два этапа по 4 участника.
Эксперты компании "3М" во время конкурса будут оценивать скорость выполнение работы участниками, а также качество обработанной поверхности заготовки. На каждом этапе определится победитель, который поборется в финале за первое место. Победители конкурса получат кубки, грамоты и ценные призы.
Участвовать можно только в одном подходе предварительно зарегистрировавшись за 5 минут возле стенда "3М" (13:00; 13:35; 14:10; 14:45; 15:20; 15:55 или 16:30). Конкурс состоится по адресу пр. Победителей, 20/2, Футбольный манеж.
Компания “3М” - официальный партнер 15-го конкурса сварщиков Беларуси, который проходит ежегодно на Белорусском промышленно-инвестиционном форуме.
“3М” – ведущая международная научная компания. Специализируется на разработке и выпуске технологичных продуктов для всех отраслей промышленности, транспорта и электроники, здравоохранения и потребительского рынка.
Продукцию компании “3М” можно приобрести в более чем 200 странах мира. Общее количество зарегистрированных патентов “3М” превышает 115 000, научно-исследовательские лаборатории компании открыты в 50 странах мира, в СНГ компания работает 25 лет.