На Обуз-Лесновском полигоне прошло закрытие учения "Запад-2021"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие белорусско-российского стратегического учения "Запад-2021" состоялось сегодня на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 10 по 16 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил Беларуси и России проведено совместное стратегическое учение "Запад-2021". Оно стало завершающим этапом совместной подготовки и проводилось по тематике применения группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Приоритетными направлениями при разработке замысла были современные подходы к применению войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в ВС Республики Беларусь и Российской Федерации. Учения проводились в два этапа, в ходе которых отработаны вопросы управления соединениями и частями региональной группировки вооруженных сил Беларуси, России и Казахстана при отражении агрессии против Республики Беларусь, в дальнейшем - против Российской Федерации, а также восстановления территориальной целостности Союзного государства", - отметил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Сергей Истраков.

Для участия в учении на территории нашей страны привлекались российские военнослужащие 1-й танковой армии, воздушно-десантные войска и экипажи боевой и транспортной авиации. Кроме того, была задействована боевая техника, реактивные системы залпового огня, минометы, самолеты, вертолеты. "Органы военного управления показали сплоченность штабов и полную совместимость средств управления, высокий уровень взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах выполнения поставленных задач. Личный состав соединений воинских частей и подразделений показал высокую боевую выучку и способность решать сложные тактические задачи в обороне, наступлении в ходе совершения марша", - рассказал Сергей Истраков.

Как подчеркнул министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин, командиры, командующие, штабы получили хорошую практику планирования совместных действий. "Нам удалось продемонстрировать, что мы можем обеспечить независимость, территориальную целостность и суверенитет Союзного государства. Это четкий и ясный сигнал для коллективного Запада, что разговор с позиции силы с народами Беларуси, России, Казахстана бесперспективен. Мы нацелены на диалог", - подчеркнул он.

По его словам, детальный разбор учения будет еще проведен. "Будет дана оценка всем действиям. Когда будем подводить итоги, посмотрим, что получилось хорошо, а где есть недостатки. Важно, что в ходе этого учения мы смогли сверить ориентиры в подготовке и строительстве наших вооруженных сил, определить перспективу, как будем двигаться дальше. Подводя итог, я хочу сказать, что нам удалось с максимальной эффективностью отработать все вопросы, - заострил внимание он. - Мы ни одну страну не расцениваем как противника. Однако в очередной раз убедились, что можем в кратчайшие сроки осуществить перегруппировку российской части РГВ(С) на территорию нашей страны и в составе РГВ подготовить и отразить наступление любого противника, который захочет посягнуть на нашу независимость, территориальную целостность и суверенитет".

"Сегодня завершилось учение, которое стало итогом совместной подготовки войск в этом году. Мы гордимся, что нам доверили представлять страну на этих учениях, отрабатывать учебные задачи с военнослужащими Беларуси и России, получили бесценный опыт, завели много новых друзей. Благодарим всех за оказанную нам помощь в координировании наших действий. Поздравляю с завершением учений, а народ Беларуси - с государственным праздником", - сказал заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Казахстана полковник Виктор Житник.

На мероприятии наградили участников учения, которые добились наилучших результатов. Так, медалью Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества" награжден гвардии старший сержант 35-й десантно-штурмовой бригады из Казахстана Серикбек Балгынбаев. "Мы тесно работали с военнослужащими Беларуси и России, выполняли тактические действия, ночные десантирования. Никаких языковых барьеров не было, - поделился он. - В свое время мы изучали историю Великой Отечественной войны по учебникам истории, и, когда были на экскурсии в Брестской крепости, было непередаваемое ощущение, будто битва только что закончилась. Народу Беларуси хотелось бы сказать спасибо за такой теплый прием. Мы постараемся, приехав в Казахстан, донести, каков белорусский народ".

Перед присутствующими прошла колонна техники подразделений, принимавших участие в учении "Запад-2021". Среди них - основные образцы бронетехники сухопутных войск Беларуси и России. Техника представлена основными средними танками Т-72Б и Т-80, боевыми машинами пехоты БМП-2, боевыми машинами десанта БМД-4, артиллерийскими системами 2С5 и 2С19, реактивными системами залпового огня БМ-21 и "Торнадо".

Торжественная церемония закрытия учения завершилась праздничным концертом.-0-

Фото Рамиля Насибулина