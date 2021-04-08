На поддержку ветеранских организаций запланировано направить до 2026 года более Br13 млн

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 2026 года на поддержку ветеранских организаций запланировано направить более Br13 млн. Об этом заявила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на IX отчетно-выборной конференции Белорусского общественного объединения ветеранов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ветеранские организации являются надежным партнером государства. Вы активно принимаете участие в общественно-политической жизни страны, вносите весомый вклад в воспитание подрастающего поколения", - обратилась Ирина Костевич к участникам заседания.

Министерство труда и социальной защиты, облисполкомы и Мингорисполком участвуют в финансировании мероприятий общественных объединений ветеранов, тем самым показывая высокую оценку вклада, который они вносят в решение государственных задач по защите прав пожилых граждан. "В период с 2016 года оказана помощь 288 ветеранским организациям на сумму около Br9 млн. До 2026 года на поддержку ветеранских организаций запланировано направить более Br13 млн", - привела цифры министр.

Еще одним видом поддержки ветеранских организаций является организация посещений делегациями ветеранов мемориалов, мест боев и воинских захоронений в странах - участницах СНГ, а также участие в межгосударственных мероприятиях, проводимых ветеранскими организациями в этих странах. С 2016 года было организовано 10 поездок делегаций актива Белорусского общественного объединения ветеранов в Москву, Санкт-Петербург и Смоленск. После окончания пандемии поездки будут продолжены. В текущей пятилетке на эти цели запланировано более Br160 тыс.

Белорусское общественное объединение ветеранов представляет интересы более 2 млн ветеранов войны и Вооруженных Сил, ветеранов труда, из них около 3,7 тыс. - ветеранов ВОВ. В структуре объединения 6 областных и Минская городская, 164 районных, городских, 11 отраслевых 6235 первичных ветеранских организаций.

Задач у БООВ много: от социальной и правовой защиты ветеранов до мероприятий с молодежью, гражданско-патриотического воспитания населения, участия в совместных с органами власти акциях по поддержанию в порядке памятников боевой и трудовой славы, мест захоронения защитников Отечества, установлению неизвестных имен погибших, судеб пропавших без вести и увековечении их памяти. Налажено тесное сотрудничество по различным направлениям как с ветеранскими организациями стран - участниц СНГ, так и с республиканскими общественными объединениями, особенно БРСМ и ФПБ. С большинством из них в марте 2021 года БООВ подписало меморандум о сотрудничестве и взаимодействии - для объединения и консолидации усилий в Год народного единства.

Много внимания уделяется и развитию творческого потенциала ветеранов. Проводятся Республиканский фестиваль народного творчества ветеранских коллективов "Не стареют душой ветераны", республиканский вокальный конкурс "Песни Победы". Настоящим домом для таких творческих натур стал Дворец культуры ветеранов. В нем действуют 52 клубных формирования, в которых задействовано более 3,1 тыс. участников, а 5 коллективов художественного творчества носят почетное звание "народный".-0-