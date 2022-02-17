На полигоне Осиповичский во время "Союзной решимости" разыграли тактический эпизод

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость-2022" на полигоне Осиповичский состоялся розыгрыш тактического эпизода. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
В реализации розыгрыша тактического эпизода приняли участие ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России.
В соответствии с замыслом эпизода тактический десант условного противника высадился в районе позиций реактивных и ракетных подразделений Союзного государства с целью их уничтожения. Для предотвращения действий условного противника и усиления охраны позиций выдвинулись подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России, занявшие оборонительный рубеж на вероятном направлении выдвижения противника.
Летчики многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-35С провели воздушные бои с авиацией условного противника, завоевав господство в воздухе и обеспечив нанесение ракетно-бомбовых ударов самолетами Як-130 и Су-25, ударными вертолетами Ми-24 по десанту условного противника.
Подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган" нанесли массированный удар по колоннам техники условного противника.
Попытку условного противника поддержать действия десанта армейской авиацией пресекли расчеты переносных зенитных ракетных комплексов "Верба", поразившие цели, имитирующие вертолеты на дистанции свыше 3 тыс. м.
При поддержке реактивной артиллерии, расчетов гаубиц Д-30, самоходных артиллерийских установок "Нона" подразделения воздушно-десантных войск завершили разгром тактического десанта условного противника.-0-