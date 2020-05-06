На республиканском субботнике заработано более Br9,1 млн - Белстат

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На республиканском субботнике 25 апреля заработано более Br9,1 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет Беларуси.

Во время субботника перечислено Br9114,1 тыс., что на 0,7% больше, чем в 2019 году.

Как ранее сообщалось, заработанные на субботнике деньги пойдут на важные социальные проекты. Половина средств остается в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Они будут направлены на благоустройство населенных пунктов, мест захоронений, детских лагерей. Еще 50% выделят на строительные работы в Национальном художественном музее и реконструкцию комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

В субботнике приняли участие 2273 тыс. человек.-0-