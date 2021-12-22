"На родном языке и по знакомой программе": как будут учить детей беженцев в ТЛЦ

22 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Образовательный процесс для детей беженцев в ТЛЦ будет организован на родном языке и по программе родной для них страны. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Руслан Обрамчик

Сегодня идет 45-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Сейчас здесь находятся около 600 человек. Немало среди них детей и подростков. Для них Гродненским облисполкомом совместно с ЮНИСЕФ рядом с ТЛЦ готовится к открытию мобильный образовательный центр.

"Планируется, что работать он начнет с 24 декабря. Образовательный процесс будет состоять из нескольких компонентов. Это и психологическая поддержка, и разгрузка детей, и игровая деятельность, и, конечно, уроки", - рассказал Руслан Абрамчик. Он подчеркнул, что ранее специалисты проводили анкетирование детей и их родителей. Большинство из них говорят на одном языке, ранее посещали школу, а некоторые даже в условиях лагеря в ТЛЦ при помощи интернета продолжали по мере возможности учиться дистанционно. Поддержали идею организации образовательного процесса и сами родители.

"С детьми будут работать представители ЮНИСЕФ из Ирака, а также наши педагоги и волонтеры. Непосредственно процесс предоставления знаний будет организован путем видеоуроков при содействии иракской стороны. Дети будут разделены по возрасту, а также среди старших групп отдельно будут учиться мальчики и девочки. Программа будет соответствовать той, что они изучали в дистанционном режиме в школах на родине", - рассказал Руслан Абрамчик. В частности, среди уроков - языки, науки об окружающем мире, математика и другие.

Привлекут к работе с детьми и тех беженцев, которые имеют профильное педагогическое образование. Таких насчитали 6 человек. Среди них есть преподаватели физкультуры, информатики и языка.

Важным аспектом работы, отметил Руслан Абрамчик, останется игровая деятельность и психологическая помощь. "Дети проживают непростой период в своей жизни, поэтому исподволь, в том числе и через игры, с каждым из них будет организовываться такая работа. Наша задача - насытить их пребывание здесь полезной деятельностью ", - отметил он.

Также сегодня в ТЛЦ специалисты ЮНИСЕФ совместно с белорусскими медиками работают с женщинами-беженками, изучается состояние их здоровья, в центре внимания - беременные.-0-