На соискание премии Союзного государства в области науки и техники поступило 16 заявок

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На соискание премии Союзного государства в области науки и техники в Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси поступило 16 заявок, в том числе 15 в составе коллектива. Об этом рассказал председатель ГКНТ Александр Шумилин на совместном заседании коллегий Министерства образования, Госкомитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства науки и высшего образования России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.
Представлен достаточно широкий спектр научных работ. Это исследования в космической сфере, геологии, машиностроении, медицинской, сельскохозяйственной и иных областях.
В пресс-службе отметили, что конкурс на соискание премии Союзного государства в области науки и техники проводится впервые. Заявки на участие принимались с 15 февраля по 1 апреля этого года.
На заседании коллегий планируется также обсудить вопросы формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства, в том числе подготовку нормативных правовых документов, перечень приоритетных научно-технических программ и проектов для их дальнейшей разработки, утверждения и реализации. В перечень предлагается включить шесть программ: "Безопасность - СГ", "Геологоразведка и природопользование", "Аддитивность", "Стволовые клетки - 2", "Ускоритель - СПР", "Преодоление".-0-
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