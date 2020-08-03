3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уборке урожая определились два молодежных экипажа-двухтысячника, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская.

"На сегодня в уборочной кампании задействованы 749 молодежных экипажей. Из них уже определились 35 тысячников и два двухтысячника. Кроме того, на уборке трудятся 576 молодых водителей. Из них 67 уже перевезли 1 тыс. т и более намолоченного зерна, а еще восемь - более 2 тыс. т", - рассказала Александра Луговская.

На полях в каждом регионе чествуют молодых лидеров и вручают им дипломы и вымпелы. Территориальные организации БРСМ также направят родителям ребят благодарственные письма.

Александра Луговская напомнила: БРСМ выступает организатором республиканского проекта "Молодежь - за урожай!". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Проект предусматривает комплексную информационную кампанию на официальных интернет-ресурсах БРСМ, а также в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2020, #малаяродина.-0-