На уборке урожая определился молодой водитель-четырехтысячник

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 17 августа 2020
Минск Переменная облачность +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:20 Минчанин привез из России полкилограмма наркотиков под видом спортивного питания Происшествия
17:16 Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября В мире
17:13 Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-июле сократились на 8,4% Экономика
17:09 Промпроизводство в Беларуси в январе-июле снизилось на 2,5% Экономика
16:57 Реальные денежные доходы белорусов в I полугодии выросли на 5,4% Общество
16:56 БЖД в июле в 1,5 раза увеличила объем контейнерных перевозок Экономика
16:53 СК раскрыл подробности одного из эпизодов преступления во время массовых беспорядков Происшествия
16:40 РЕПОРТАЖ: Не драником единым - перспективы гастрономического туризма обсудили в Кобринском районе Регионы
16:32 Розничный товарооборот в Беларуси в январе-июле вырос на 2,9% Экономика
16:25 Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-июле выросло на 2,8% Экономика
16:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 67 149 пациентов с COVID-19 Общество
16:10 ВВП Беларуси в январе-июле снизился на 1,6% Экономика
16:07 Продажи круглого леса через БУТБ в январе-июле выросли на 27% Экономика
16:07 На уборке урожая определился молодой водитель-четырехтысячник Общество
16:03 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 64 районах Беларуси Общество
15:58 Следственный комитет проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете Происшествия
15:46 Российский инфекционист: изоляция не дала положительного результата в борьбе с COVID-19 В мире
15:43 Красный Крест обучает всех желающих основам первой помощи и набирает психологов Общество
15:40 Коллекцию шедевров Букингемского дворца представят широкой публике В мире
15:38 "Белтелеком" объяснил трудности с доступом в интернет техническим сбоем Общество
15:27 В Банке развития объявили сбор средств для пострадавших Общество
15:24 В Молодечненском районе раскрыто жестокое убийство женщины Происшествия
15:16 В трудовом проекте "Атлант 2020" приняли участие более 800 бойцов студотрядов Общество
14:53 Поезд столкнулся с грузовиком на севере Германии В мире
14:52 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 31 августа Общество
14:50 Лукашенко предлагает Индонезии активнее сотрудничать на международных площадках и в АСЕАН Президент
14:49 Лукашенко приглашает Габонскую Республику к более активному взаимодействию в торговле и науке Президент
14:37 Европа столкнулась не с второй волной COVID-19, а с продолжением первой - эксперт В мире
14:37 Шаг в будущее. Итоги баскетбольного фестиваля на призы базы отдыха "Привал" Общество
14:33 В университете МЧС стартовал учебно-лагерный сбор первокурсников Общество
Все новости
Все новости
Общество
17 августа 2020, 16:07

На уборке урожая определился молодой водитель-четырехтысячник

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Уборочная кампания"
Белорусские аграрии намолотили более 7 млн т зерна
В Беларуси убрано более 80% зерновых и зернобобовых культур

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уборке урожая определился молодой водитель-четырехтысячник, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская.

"На уборке трудятся 478 молодых водителей. Из них 180 уже перевезли 1 тыс. т и более намолоченного зерна, 42 - более 2 тыс. т, 3 - более 3 тыс. т и один - более 4 тыс. т. В лидерах - водитель Денис Гнилозуб из ОАО "Городилово" Минской области, который перевез 4120,8 зерна", - рассказала Александра Луговская.

Кроме того, в уборочной кампании задействованы 709 молодежных экипажей. "Из них уже определились 208 тысячников, 26 двухтысячников и один молодежный экипаж-трехтысячник. Лидером является семейный экипаж двоюродных братьев Дрозд из ОАО "Рассвет им. К.П.Орловского" Могилевской области, который намолотил 3025,1 зерна", - отметила завотделом.

На полях в каждом регионе чествуют молодых лидеров и вручают им дипломы и вымпелы. Территориальные организации БРСМ также направят родителям ребят благодарственные письма.

Александра Луговская напомнила, что БРСМ выступает организатором республиканского проекта "Молодежь - за урожай!". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Проект предусматривает комплексную информационную кампанию на официальных интернет-ресурсах БРСМ, а также в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2020, #малаяродина.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ сельское хозяйство уборочная
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Реальные денежные доходы белорусов в I полугодии выросли на 5,4%
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 67 149 пациентов с COVID-19
Фото из архива Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 64 районах Беларуси
Фото БОКК Красный Крест обучает всех желающих основам первой помощи и набирает психологов
Фото из архива "Белтелеком" объяснил трудности с доступом в интернет техническим сбоем
Фото из архива В Банке развития объявили сбор средств для пострадавших
Главное
Александр Лукашенко на предприятии Лукашенко о предприятиях: "плохой" Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу
"Не под давлением и не через улицу" - Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции
Белорусские аграрии намолотили более 7 млн т зерна
В Беларуси выздоровели и выписаны 67 149 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко: сегодня надо думать не айфонами, телефонами, а мозгами
Лукашенко: мы провели выборы, других выборов не будет
Генпрокуратура: по каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная проверка
Красный Крест собирает и передает гуманитарные наборы людям в изоляторах
Следственный комитет проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете
Шаг в будущее. Итоги баскетбольного фестиваля на призы базы отдыха "Привал"
В Банке развития объявили сбор средств для пострадавших
РЕПОРТАЖ: Не драником единым - перспективы гастрономического туризма обсудили в Кобринском районе
"Белтелеком" объяснил трудности с доступом в интернет техническим сбоем
На уборке урожая определился молодой водитель-четырехтысячник
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 64 районах Беларуси
Белорусская калийная компания пообещала партнерам выполнить договоренности
Реальные денежные доходы белорусов в I полугодии выросли на 5,4%
БЖД в июле в 1,5 раза увеличила объем контейнерных перевозок
Красный Крест обучает всех желающих основам первой помощи и набирает психологов
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.