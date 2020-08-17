17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уборке урожая определился молодой водитель-четырехтысячник, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская.

"На уборке трудятся 478 молодых водителей. Из них 180 уже перевезли 1 тыс. т и более намолоченного зерна, 42 - более 2 тыс. т, 3 - более 3 тыс. т и один - более 4 тыс. т. В лидерах - водитель Денис Гнилозуб из ОАО "Городилово" Минской области, который перевез 4120,8 зерна", - рассказала Александра Луговская.

Кроме того, в уборочной кампании задействованы 709 молодежных экипажей. "Из них уже определились 208 тысячников, 26 двухтысячников и один молодежный экипаж-трехтысячник. Лидером является семейный экипаж двоюродных братьев Дрозд из ОАО "Рассвет им. К.П.Орловского" Могилевской области, который намолотил 3025,1 зерна", - отметила завотделом.

На полях в каждом регионе чествуют молодых лидеров и вручают им дипломы и вымпелы. Территориальные организации БРСМ также направят родителям ребят благодарственные письма.

Александра Луговская напомнила, что БРСМ выступает организатором республиканского проекта "Молодежь - за урожай!". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Проект предусматривает комплексную информационную кампанию на официальных интернет-ресурсах БРСМ, а также в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2020, #малаяродина.-0-