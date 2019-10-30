На усовершенствование спортивной базы школ в 2020 году направят более Br4 млн

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году более Br4 млн будет направлено на усовершенствование спортивной базы учреждений общего среднего образования, заявил министр образования Игорь Карпенко на коллегии ведомства "О выполнении поручений главы государства в системе образования", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Игоря Карпенко, в стране большое внимание уделяется вопросам здорового образа жизни, физического воспитания подрастающего поколения. И школа здесь играет далеко не последнюю, если не основополагающую роль. Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием учреждений образования осуществляется по государственной программе "Образование и молодежная политика" на 2016-2020 годы.

"В 2020 году на усовершенствование спортивной базы учреждений образования предусмотрено финансирование в объеме свыше Br4 млн. Дело осталось за малым: в бюджете следующего года предусмотреть эти средства и направить их по целевому назначению", - сказал Игорь Карпенко.

Министр также обратил внимание, что планомерно проводится обновление учебного оборудования. "До конца года в учреждения общего среднего образования будет поставлено 2 тыс. мультибордов, завершены поставки учебного оборудования для 280 кабинетов химии, 30 кабинетов биологии. Проводится закупка для последующей передачи в школы 6 тыс. компьютеров", - отметил он.

Продолжается проект по модернизации системы образования Беларуси. Уже отремонтированы 52 учреждения общего среднего образования. В текущем году будут завершены ремонты еще в 10 школах. "Эту работу мы будем продолжать и в дальнейшем. В 2020 году планируем отремонтировать более 50 школ, поставить более 3 тыс. мультибордов, оборудовать около 300 кабинетов биологии, а в рамках проекта "Электронная школа" обеспечить широкополосный доступ в интернет во всех учреждениях образования", - добавил Игорь Карпенко.-0-