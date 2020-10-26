На всех предприятиях Могилевской области люди на местах, техпроцессы идут без перебоев - Мудрогелов

26 октября, Могилев /Корр.БЕЛТА/ Все предприятия Могилёвской области работают в штатном и спокойном режиме. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Дмитрий Мудрогелов.

"Все предприятия работают в штатном режиме - люди на местах, технологические процессы идут без перебоев", - отметил Дмитрий Мудрогелов.

По словам председателя комитета экономики, люди понимают, что свою работу необходимо выполнять. "На примере стран, в которых вводили карантин, мы видим, что люди хотят работать, а вынужденные остановки производств приводят к финансовым потерям как для производств, так и для семей работников. И наши люди это понимают".-0-