Наблюдатель: для меня важно убедиться, что избирательный процесс проходит объективно и открыто

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мне важно убедиться, что избирательный процесс проходит объективно и открыто, заявила наблюдатель на участке №14 города Барановичи Лилия Статкевич. Об этом БЕЛТА сообщили в ФПБ.

"Я впервые работаю в качестве наблюдателя на выборах. Мне, безусловно, важно убедиться, что сам избирательный процесс проходит объективно и открыто, в нем нет места слухам, недомолвкам и кривотолкам. Но что еще очень важно - это подавать пример подрастающему поколению. Я работаю учителем, а учитель в принципе не может быть равнодушным. То, как мы относимся к таким важным процессам в стране, влияет на наше общее будущее. Я также приму участие в голосовании, потому что это одновременно и мой долг, и мое право как гражданина, я им обязательно воспользуюсь", - рассказала Лилия Статкевич.

В Беларуси стартовало досрочное голосование на референдуме по Конституции. Оно пройдет в Беларуси с 22 по 26 февраля включительно. Заблаговременно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения референдума 27 февраля.

Участки для голосования будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно. При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

В основной день, 27 февраля, участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00.-0-