Наблюдатель не должен вмешиваться в избирательный процесс и провоцировать инциденты - МПА СНГ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатель не должен вмешиваться в избирательный процесс и провоцировать инциденты. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал депутат Национального собрания Армении, наблюдатель от МПА СНГ Ваагн Овакимян.
"Наблюдатель должен наблюдать. Он не должен вмешиваться в избирательный процесс, провоцировать инциденты, - сказал Ваагн Овакимян. - Если необходимо разрешение на съемку, то об этом можно спросить. Выборы должны проходить в соответствии с национальным законодательством, это каждому понятно".
По словам наблюдателя, никаких замечаний и нарушений на избирательных участках, которые ему удалось посетить, не зафиксировано. "Мы разговаривали с национальными наблюдателями. Нет никаких нарушений. Выборы проходят спокойно. Люди приходят и делают свой выбор", - отметил Ваагн Овакимян.-0-