Наблюдатель от МПА СНГ: на участках для голосования чувствуется атмосфера национального единства

Во время встречи

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участках для голосования чувствуется атмосфера национального единства, заявил журналистам член группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Он сегодня принял участие во встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА. "Поездки на участки свидетельствуют о том, что проведена большая работа. На участках есть все необходимое, обеспечены санитарные нормы. Я бы сказал так: выполнена вся та официальная работа, которая предполагается для подобных исторических событий в жизни республики. Но при этом на участках, особенно в небольших городках и поселках, неформальная, я бы сказал, семейная атмосфера. Атмосфера, я не побоюсь этого слова, национального единства. Это самое дорогое, что только может быть в любой стране. Что не всегда есть вокруг Республики Беларусь. Я очень надеюсь, что мои братья, а я сам белорус, сделают правильный выбор", - сказал Николай Межевич. По его словам, никаких нарушений наблюдателями выявлено не было. "Я повторюсь, идеальная организация. Работали профессионалы, понимающие, что нужно делать в подобной ситуации, и все сделано", - отметил наблюдатель.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!