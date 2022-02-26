Кочанова встретилась с группой наблюдателей от МПА СНГ

Во время встречи

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялась встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой с группой наблюдателей от МПА СНГ во главе с заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Константином Косачевым, передает корреспондент БЕЛТА. Спикер поблагодарила наблюдателей от МПА СНГ за приезд и активную работу на конституционном референдуме в Беларуси. Наталья Кочанова напомнила, что подготовка к внесению изменений и дополнений в Конституцию идет с 2016 года. Одним из решений VI Всебелорусского народного собрание стало создание Конституционной комиссии. Проект изменений и дополнений Конституции прошел широкое общественное обсуждение. "Члены Совета Республики глубоко погружены в те новеллы, которые внесены в Конституцию. От нас поступило более 100 предложений в Основной закон, в том числе важные новеллы по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, прописывание брака как союза между мужчиной и женщиной. Это очень важно. Мы видим, как нам пытаются навязать совершенно чуждые нам ценности, - отметила спикер. - Сохраняются все социальные гарантии для людей, то, что всегда для нас было незыблемо, - это социально ориентированная экономика". Кочанова о досрочном голосовании: люди очень активно приходят, чтобы отдать свой голос Наталья Кочанова подчеркнула: "Знаю, что вы вчера побывали на некоторых участках для голосования. Могли воочию убедиться, как организовано голосование. Уверена, что те оценки, которые будут даны вами в результате наблюдения за этим важным политическим событием в нашей стране, будут абсолютно объективными и непредвзятыми". Наталья Кочанова Константин Косачев поблагодарил за приглашение миссии МПА СНГ для наблюдения за ходом проведения в Беларуси референдума. "Чтобы быть здесь, с народом Беларуси в момент принятия важнейшего решения о судьбе вашей страны, общества. Вне всякого сомнения, проделана огромная работа. То, что касается содержания, вносимых в Конституцию изменений, - это прерогатива народа Беларуси. Только он определяет свое отношение к этим изменениям и новой редакции Конституции. Наша миссия в том, чтобы оценить легитимность, демократичность, прозрачность процедур, которые сопровождают этот процесс, - добавил он. - Все наши оценки будем излагать уже после того, как этот процесс будет завершен. Как это и положено".-0- Кочанова: голосовать буду традиционно в основной день Фото Павла Орловского Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!