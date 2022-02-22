Наблюдатель от СНГ: участковые комиссии работают добросовестно

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участковые комиссии работают добросовестно, заявил журналистам директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ международный наблюдатель Алексей Сазонов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"И на подготовительном этапе, и в первый день досрочного голосования впечатления очень хорошие. Мы знаем законодательство о выборах. Видим, что оно соблюдается, создаются все условия. Участковые комиссии работают добросовестно. Я не выявил никаких замечаний", - сказал Алексей Сазонов.

По его словам, во время досрочного голосования на участках соблюдаются все необходимые противоэпидемические меры. "Предусмотрено то, что необходимо", - добавил он.

Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу референдума в Беларуси 1 февраля. Наблюдатели от Содружества уже в 11-й раз осуществляют наблюдение в Беларуси. Всего это 116-я миссия по наблюдению в странах Содружества.

Основная группа наблюдателей от СНГ прибудет в Беларусь за 2-3 дня до референдума и будет осуществлять наблюдение во всех регионах республики. Члены миссии будут присутствовать при открытии участков референдума, наблюдать за процессом голосования и процедурой подведения итогов. Всего в мониторинге республиканского референдума планируют задействовать от 100 до 120 наблюдателей от СНГ.-0-