Наблюдатель от СНГ: все участки готовы к референдуму, идет достаточно активное досрочное голосование

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все участки готовы к референдуму, идет достаточно активное досрочное голосование. Об этом заявил журналистам заместитель директора информационно-аналитического департамента Исполнительного комитета СНГ Исламджан Каримов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы ознакомились с документацией и условиями на участках, побеседовали с председателями и членами участковых комиссий, ознакомились с условиями, созданными для голосования с учетом эпидемиологической ситуации. Видим, что все участки готовы к референдуму, идет достаточно активное досрочное голосование. Проделана большая подготовительная работа в соответствии с избирательным законодательством Республики Беларусь", - рассказал Исламджан Каримов.

Наблюдатель подчеркнул, что досрочное голосование - это мировая практика. "Бывают разные обстоятельства, которые не позволяют гражданам проголосовать в основной день. Поэтому досрочное голосование - это мировая практика и это нормально", - отметил он.

Исламджан Каримов напомнил, что долгосрочные наблюдатели от СНГ работают в Беларуси с 1 февраля. "Наблюдатели анализируют ситуацию на местах, данные передаются в штаб, где они обрабатываются и обобщаются", - дополнил он. Итоговая оценка Миссии наблюдателей от СНГ будет озвучена 28 февраля.-0-

Наблюдатель от СНГ: участковые комиссии работают добросовестно