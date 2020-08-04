Наблюдатели отмечают активность избирателей в первый день досрочного голосования

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели на участках в первый день досрочного голосования на выборах Президента Беларуси отмечают активность со стороны избирателей как в Минске, так и в регионах, сообщает БЕЛТА.

Так, например, наблюдатель участка №67 в Минске Александр Ефименко сообщил, что только за первые часы работы участка проголосовали 25 человек. "Сейчас, по сравнению, например, с парламентскими выборами, активность избирателей выше. Участок, на котором веду наблюдение, находится в здании общежития. Люди, которые знают, что в выходные у них не будет времени прийти, голосуют досрочно", - отметил наблюдатель.

В регионах наблюдатели также отмечают активность на участках для голосования. Как рассказала наблюдатель от БРСМ Инесса Фотина (участок №1 в городском поселке Шарковщина), первый избиратель пришел прямо к открытию участка. "Я не первый раз наблюдаю за выборами и мне есть с чем сравнить: активность избирателей высокая. Люди продолжают идти на участок. С момента открытия проголосовали порядка 40 человек", - заметила она.

Свои впечатления о начале голосования наблюдатели активно высказывают и в социальных сетях. Евгений Долженко (участок №3 в Наровле) написал: "Открытие участка состоялось в 10.00, уже к этому моменту выстроилась очередь избирателей".

Даниил Симоненко (участок №1 в Брагине) отмечает четкую организацию работы избирательной комиссии. "Люди приходят голосовать на участок с хорошим настроением и даже целыми семьями", - делится наблюдатель.

Досрочное голосование на выборах Президента Беларуси проходит с 4 по 8 августа включительно. Избирательные участки в эти дни будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.

При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

Досрочное голосование не проводится на участках, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. В Беларуси их 231. Всего образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.-0-