3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Набор на подготовительное отделение объявлен в БГУ. Организуется обучение для желающих поступить в белорусские вузы на базе Института дополнительного образования БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

На подготовительное отделение приглашаются белорусские граждане, имеющие общее среднее, профессионально-техническое или среднее специальное образование; граждане России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси или имеющие статус беженца.

Программа направлена на подготовку к поступлению в вузы и изучение предметов будущей специальности. Занятия пройдут в форме лекций, семинарских и практических.

Прием документов проводится c 3 августа по 17 сентября по адресам: г.Минск, ул.Ленинградская, 8, приемная комиссия БГУ (с 3 августа по 13 августа); г.Минск, ул.Академическая, 25 (с 3 августа по 7 сентября).

Время работы приемной комиссии: понедельник-пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30, суббота - с 9.00 до 13.00, воскресенье - выходной день.

Период обучения - 34 учебные недели.-0-