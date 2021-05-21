Начальник авиации: решение летчиков увести машину от жилья было совместным

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Решение направить самолет в сторону от жилья летчики приняли совместно. Такое мнение сегодня во время церемонии прощания с погибшими летчиками журналистам высказал заместитель командующего ВВС и войсками ПВО - начальник авиации Александр Карев, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Карев отметил, что однозначные выводы о произошедшем делать рано. Но в общих чертах ситуация выглядит следующим образом: произошел отказ системы управления, траектория полета сместилась в сторону города. При этом на какие-то мгновения самолет вновь становился управляемым.

"Это и дало надежду. Решение у ребят было однозначным. Чувствуя, что самолет в какие-то секунды становится управляемым, они попытались направить его в сторону от города", - рассказал Александр Карев. Он подчеркнул, что решение действовать таким образом было совместным.

"В этом самолете, если катапультируется один, то выходит весь экипаж. Нельзя сделать так, чтобы один летчик выскочил, а второй остался. Они сделали все, что могли. В том, что это героический поступок, нет никаких сомнений. Летчики выполнили свой долг до конца", - отметил Александр Карев. Он обратил внимание, что экипаж до самого удара воздействовал на ручку управления. Высоты, чтобы покинуть безопасно самолет, летчикам не хватило.

Церемония прощания проходит в клубе 116-й штурмовой авиабазы, где служили майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Накануне их тела по воздуху доставили из Барановичей.

Отдать дань памяти летчикам пришли сотни человек - родные и близкие погибших, сослуживцы, представители Минобороны, силовых ведомств, местной власти, жители Лиды. Накануне лидчане также несли цветы и лампады к самолету-памятнику по ул.Ленинской.

Трагедия произошла 19 мая. Во время учебно-тренировочного полета под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погиб экипаж - командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куконенко.

От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 м экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек.-0-

Фото Леонида Щеглова