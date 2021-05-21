В Лиде прощаются с погибшими летчиками. Прямая трансляция

21 мая, Лида /Корр. БЕЛТА/. Церемония прощания с погибшими летчиками проходит сегодня в Лиде, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония прощания проходит в клубе 116-й штурмовой авиабазы, где служили майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Накануне их тела по воздуху доставили из Барановичей. Дань памяти пилотам отдают родные и близкие погибших летчиков, сослуживцы, представители Минобороны, местной власти, жители Лиды. Накануне лидчане также несли цветы и лампады к самолету-памятнику по ул.Ленинской.

Прощание с летчиками Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко. Прямая трансляция

Трагедия произошла 19 мая. Во время учебно-тренировочного полета под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погиб экипаж - командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куконенко.

От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 м экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек.

"К сожалению, уже перед гарантированным падением в эту точку экипажу не хватило высоты для принятия решения и чтобы безопасно покинуть самолет. По данным бортовых самописцев мы видим, что экипаж управлял, воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, которые изменяют направление полета, до момента касания земли", - рассказал накануне командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб.-0-

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