Начальник Объединенного штаба Центрального военсовета Китая посетит с официальным визитом Беларусь

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член Центрального военного совета КНР, начальник его Объединенного штаба Ли Цзочэн 28-31 мая посетит с официальным визитом Беларусь, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Во время визита будут проведены встречи с руководством Вооруженных Сил Беларуси. "Планируется подвести итоги, а также обсудить актуальные вопросы развития двустороннего военного сотрудничества в таких областях, как совместная боевая подготовка, военное образование, а также взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества", - проинформировали в Минобороны.
Кроме того, для главы китайского военного ведомства предусмотрено посещение военных объектов ВС Беларуси.-0-
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